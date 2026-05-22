Sudáfrica registró casi 5.200 homicidios en el primer trimestre de 2026, unos 58 al día

"Los homicidios han disminuido a nivel nacional un 9,5 %. En el mismo trimestre del año anterior, se registraron 5.727 homicidios. Esta cifra se ha reducido a 5.181. Esto significa 546 vidas menos perdidas y menos familias y amigos en duelo", señaló el ministro en Pretoria al presentar las estadísticas de criminalidad trimestrales.

Sin embargo, Cachalia subrayó que "los niveles de delincuencia siguen siendo inaceptablemente altos, con un promedio de 58 homicidios diarios" en un país de unos 63 millones de habitantes, unas cifras que son "un crudo reflejo de nuestra sociedad".

"Detrás de cada estadística -recordó- hay una víctima traumatizada, una familia angustiada, una comunidad que vive con miedo".

El ministro enfatizó que el objetivo de las fuerzas de seguridad "no es sólo reducir la delincuencia, sino que las comunidades se sientan seguras en todas partes".

Los delitos violentos clasificados como delitos de contacto disminuyeron un 4,6 % en general, con una reducción del 20,4 % en robos a viviendas, del 22 % en robos a locales comerciales y del 18,3% en robos a negocios.

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Además, los robos con allanamiento, el robo de vehículos, el hurto de ganado y otros delitos contra la propiedad disminuyeron en conjunto un 8,5%.

La violación no se considera un delito de contacto, sino un delito sexual y, en ese sentido, la Policía registró 9.782 casos en el citado trimestre.

Cachalia precisó que el 47 % de las violaciones denunciadas ocurrieron en el domicilio de la víctima o del agresor, y abogó por un diálogo abierto sobre el papel que desempeña el alcohol en la comisión de delitos violentos y sexuales.

"Debemos abordar el papel tóxico del abuso del alcohol y la violencia. Cuanto más alcohol consumamos, más violencia sufriremos", dijo Cachalia.

Sudáfrica, un país marcado por grandes desigualdades sociales, registra tiroteos con relativa frecuencia y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.