Tres muertos en choque de carro de la policía y disputa con agentes antidroga en Bolivia

Una fuente del Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, a cargo de la lucha antidroga, confirmó este viernes a EFE que el accidente se produjo el jueves, cuando el vehículo en el que viajaban dos sargentos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) chocó contra una motocicleta.

Esto ocasionó el fallecimiento de una mujer y su hija y dejó gravemente herido a un hombre, que está en terapia intensiva.

El accidente provocó la reacción de una multitud que prendió fuego a tres vehículos policiales, uno de ellos implicado en el atropellamiento, otro que llegó a un hospital con los agentes heridos y un tercero durante el ataque a la unidad de esa fuerza en la localidad de Santa Fe de Yacapaní, donde se produjo el suceso.

En medio de la ocupación, un joven también murió por el impacto de un disparo en circunstancias que se investigan, confirmaron fuentes de la institución policial.

En el cuartel había dos agentes de Umopar que lanzaron gases lacrimógenos para intentar dispersar a la turba, pero luego optaron por abandonar las instalaciones policiales, según las autoridades.

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Además, los dos sargentos antidroga implicados en el accidente fueron evacuados del hospital en que estaban ante el riesgo de un linchamiento y están en condición de aprehendidos para la investigación por el accidente.

Este viernes, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, señaló a los medios que la tensión había bajado en esa localidad y anunció la aplicación de la ley en la investigación del accidente y en la muerte del joven por un disparo.