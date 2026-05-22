Trump se impacienta para aprobar sus leyes en el Capitolio tras la "rebelión" republicana

"Renuncié a una gran suma de dinero al permitir que siguiera adelante el recién anunciado Fondo contra la Instrumentalización. Podría haber llegado a un acuerdo en mi caso (...) por una auténtica fortuna", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump añadió que "en su lugar, estoy ayudando a otros —quienes fueron tan brutalmente maltratados por una Administración Biden malvada, corrupta e instrumentalizada— a recibir, por fin, ¡Justicia!".

Este mensaje llega después de una jornada aciaga en el Senado para las aspiraciones de la Casa Blanca.

Aunque Trump ha logrado coaccionar a determinados legisladores republicanos con campañas en su contra o con publicaciones intimidatorias o directamente insultantes en redes, en este caso las bancadas conservadoras frenaron este jueves las dos propuestas en las que el presidente había depositado gran interés.

Tanto la financiación del Salón de Baile (cuyo presupuesto ha aumentado) como la creación de un fondo destinado a compensar a aliados del presidente que se declaren víctimas de persecución judicial colocan a los republicanos en una posición incómoda a la hora de justificar el uso de dinero público, especialmente en un contexto en el que la guerra contra Irán está golpeando el bolsillo de los estadounidenses.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A la aparente impopularidad de estas medidas impulsadas por Trump se suman, además, las malas perspectivas que reflejan las encuestas para los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

En un intento por mantener el control dentro de las filas republicanas, Trump exigió también este viernes que su partido se implique en otra iniciativa impulsada por la Casa Blanca que lleva meses estancada en el Senado por falta de apoyos.

"¡Dejen de jugar y aprueben la Ley para Salvar América!", escribió en Truth Social sobre una norma con la que pretende cambiar las reglas de registro y votación para exigir pruebas documentales de ciudadanía, lo que en la práctica endurece el acceso al voto.