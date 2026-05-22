Un segundo sondeo confirma ventaja de Fujimori sobre Sánchez para segunda vuelta en Perú

El estudio de la empresa Datum, publicado por el diario El Comercio, reveló que Fujimori, del partido Fuerza Popular, recibe un 39,5 % de intención de voto, en tanto que Sánchez de Juntos por el Perú obtiene 36,1 %, en un sondeo realizado entre el 17 y 20 de mayo.

Un 15,9 % de electores señala en este sondeo que votará en blanco o nulo, y un 8,5 % aún no sabe o no opina sobre su voto.

A nivel nacional, Fujimori concentra las preferencias del 48,8 % en Lima y Callao, donde viven un tercio de la población peruana, así como el 41 % del norte del país y 33 % en el selvático oriente.

Los apoyos a Sánchez están en el centro (47,3 %) y oriente del territorio (45,2 %), seguido por el 44,7 % en el sur, donde la población reclama la liberación del destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y que es una de las promesas de campaña del candidato izquierdista.

La encuesta de Datum tuvo una muestra de 1.200 personas, con un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 2,8 %.

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La segunda vuelta presidencial se realizará el próximo 7 de junio y los días 24 y 31 de mayo se realizarán los debates públicos de los equipos técnicos y de los candidatos presidenciales, respectivamente.

Los resultados de este sondeo son bastante cercanos al de la empresa Ipsos, que el miércoles difundió una encuesta que le daba 39 % de intención de voto a la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), frente al 35 % de Sánchez.

En Ipsos había un 14 % de peruanos que piensa votar en blanco o nulo, y un 12 % que permanece todavía indeciso.

La candidata de Fuerza Popular ha logrado reducir ostensiblemente en este proceso electoral el porcentaje de gente que afirma que definitivamente no votaría por ella, al pasar del 66 % en febrero al 44 % en mayo, un porcentaje similar para Sánchez, cuyo porcentaje de rechazo ha ido subiendo a medida que la gente lo conocía, pues al inicio del proceso era desconocido para un 68 % de los electores, de acuerdo al estudio de Ipsos.