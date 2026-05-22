Venezuela dice que EEUU verificó estándares de seguridad en aeropuertos para nuevos vuelos

En una entrevista con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), señaló que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. realizó recientemente una "inspección técnica exitosa" en los aeropuertos de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), y de la ciudad de Barcelona, en la región de Anzoátegui (este).

"Se nombró una comisión del ministerio para ir junto a ellos a evaluar las condiciones de los aeropuertos y pasamos todas las certificaciones (...) que ellos exigen para que lleguen sus vuelos. Aquí están nuestros aeropuertos en perfecto estado", dijo.

Según la funcionaria, el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, obtuvo "la renovación de su certificación de estándares operaciones por cinco años", y en él se han realizado "trabajos de climatización, rehabilitación de áreas clave y mantenimiento de la planta eléctrica".

Entretanto, en el aeropuerto de Barcelona se ha llevado a cabo una "adecuación general de terminales nacionales e internacionales y mejoras en los sistemas de seguridad".

La ministra aseguró que ha habido una "recuperación vertiginosa" de la conectividad y que hay una "gran solicitud de líneas aéreas que quieren" ir a Venezuela.

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En ese sentido, dijo que el miércoles entregó una lista a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de las compañías interesadas de "todo el mundo", entre las que mencionó la estadounidense United Airlines, que anunció recientemente el restablecimiento, a partir de agosto, de los vuelos directos entre Houston (Texas) y Caracas, una conexión suspendida desde 2017.

Por otra parte, Faría aseveró que las sanciones han tenido un impacto "muy fuerte" en el sector transporte, pero que ahora "se están abriendo las puertas" para su país gracias a la flexibilización de estas medidas en medio de los acercamientos entre Caracas y Washington, cuyas relaciones, rotas en 2019, fueron restablecidas el pasado marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro.

"Ya tenemos una posibilidad de adquirir repuestos y eso no pasaba antes. No ha sucedido todavía, pero ya hay la posibilidad, ya tenemos el listado de repuestos que requerimos y estamos gestionando la compra", agregó.

El encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, John Barrett, informó este jueves del lanzamiento del segundo vuelo diario entre Miami y Caracas por parte de American Airlines, que retomó la ruta el pasado 30 de abril.

El domingo, la embajada estadounidense en Caracas aseguró que la TSA está trabajando para conectar más ciudades de Venezuela con la nación norteamericana, luego de finalizar una evaluación en aeropuertos.