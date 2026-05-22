Vicepresidente de la Comisión defiende un "reequilibrio comercial" con China

El Ejecutivo comunitario mantendrá un debate el viernes de la semana que viene sobre el rumbo que debe tomar la relación comercial con Pekín, una discusión sobre la que Séjourné no quiso anticipar el resultado, pero sí insistió en su visión de que las empresas europeas deben reducir la dependencia del gigante asiático, en un momento en que se "multiplican las crisis geopolíticas".

El debate se celebrará en un momento en el que la relación entre la UE y Pekín ha estado marcada por disputas comerciales en torno a los vehículos eléctricos, la voluntad de la Comisión de promover al reindustrialización del continente impulsando el "made in Europe" y de vetar a empresas chinas en sectores clave como el de las telecomunicaciones.

Una política frente a la que el Gobierno chino ha lanzado diversas amenazas contra la UE, por considerarla discriminatoria.

En este contexto, Séjourné dijo que "la estrategia de diversificación y de seguridad económica, no recae únicamente sobre los poderes públicos, sobre la Comisión Europea, sobre los Estados miembros, sino también sobre las empresas", a las que pidió "integrar (el factor de) el riesgo geopolítico" en sus modelos de negocio.

"El mensaje para los compradores europeos es muy claro: no dependan al 100 % de un solo país para abastecerse. La situación geopolítica global demuestra que la capacidad de abastecerse en el extranjero también debe depender de otros países y de la producción europea", dijo Séjourné, en la rueda de prensa posterior a la reunión que los ministros de Comercio de la UE celebraron hoy en Bruselas.

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La visión del vicepresidente comunitario no es unánime en la UE, donde países como España buscan aumentar la presencia de sus empresas en el mercado chino.

"Respecto a China, tenemos un enfoque constructivo, amplio y de equilibrio. Lo que pretendemos de China es reducir el déficit comercial, por un lado; y por el otro lado, queremos aumentar la presencia de las compañías españolas en China y, en general, promover inversiones con valor añadido", dijo la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López.

La secretaria de Estado abogó por tejer cadenas de suministro más fuertes y estables, "particularmente" en la adquisición de componentes para la industria de la automoción, uno de los sectores más dependientes de los chips provenientes de China.

La UE tiene "vulnerabilidades en algunos campos (...). Podemos cortar con lo que no es esencial y trabajar en esas vulnerabilidades", dijo el secretario parlamentario del ministerio de Exteriores de Letonia, Artjoms Ursulskis, que añadió que "afortunadamente, China no es el único (país) que hace esos chips".