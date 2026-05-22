Von der Leyen califica el acuerdo con México como “uno de los más ambiciosos” de la UE

“Este acuerdo global que acabamos de firmar se inició en 1997 y es uno de los más ambiciosos que la Unión Europea haya jamás concluido”, declaró Von der Leyen durante una conferencia de prensa, tras la Cumbre México-Unión Europea celebrada en Ciudad de México, donde estuvo acompañada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La dirigente europea destacó que el pacto rebasa el ámbito comercial y consolida una relación integral entre ambas partes.

“Es un acuerdo verdaderamente global desde el principio, porque también cubre diálogo político, cooperación, inversiones y, naturalmente, comercio”, sostuvo la política alemana.

México y la UE firmaron este viernes el Acuerdo Global Modernizado, además de un Acuerdo Comercial Interino y una carta de intención para establecer un diálogo político y estratégico sobre coordinación en asuntos globales, con el objetivo de actualizar una relación bilateral iniciada formalmente en el año 2000 con el Acuerdo Global original.

Von der Leyen aseguró que el nuevo instrumento fortalece los compromisos comunes en derechos humanos, cooperación internacional y sostenibilidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Nuestro acuerdo modernizado profundiza nuestra cooperación en derechos humanos, reafirma nuestro compromiso con el multilateralismo, con la paz y con la estabilidad mundial”, expresó.

La presidenta de la Comisión Europea subrayó, además, el potencial económico del nuevo acuerdo, al señalar que una vez ratificado eliminará barreras comerciales para las exportaciones mexicanas.

“Con una rápida ratificación, los aranceles sobre prácticamente todas las exportaciones agrícolas de México a la Unión Europea desaparecerán. Imagínense las oportunidades que esto ofrece”, afirmó.

Así mismo, la exministra alemana de Defensa adelantó una nueva etapa de inversiones europeas en el país mediante la estrategia Global Gateway, alineada con el llamado Plan México del Gobierno de Sheinbaum, que busca impulsar la producción nacional.

“Global Gateway es la estrategia europea de inversión para el mundo que va a movilizar 5.000 millones de euros (…) en México”, indicó Von der Leyen, al mencionar proyectos de energías renovables, movilidad limpia, redes digitales e industria farmacéutica.

La modernización del acuerdo ocurre en un contexto de reconfiguración económica global y de búsqueda de nuevas alianzas comerciales por parte de la UE y México, ante las tensiones geopolíticas y comerciales internacionales.

“Este acuerdo refleja quiénes somos como socios. Somos ambiciosos, somos fiables, miramos al futuro y estamos comprometidos a cumplir ante nuestros pueblos”, concluyó la alta dirigente europea.