Wall Street termina en verde otra semana marcada por las negociaciones entre EE.UU. e Irán

Al término de la sesión, el Dow subió un 0,58 %, hasta 50.579 puntos; el selectivo S&P 500 avanzó un 0,37 %, hasta 7.473 enteros; y el tecnológico Nasdaq repuntó un 0,19 %, hasta 26.343 unidades.

En el cómputo semanal, el Dow subió un 2 %, el S&P 500 avanzó un 0,88 % y el Nasdaq ganó un 0,45 %.

Durante la semana, los inversores han estado pendientes de posibles avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Este viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que ha habido un "ligero avance" en dichas conversaciones, pero advirtió de que Teherán no puede instaurar un sistema de peaje en el estrecho de Ormuz.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Irán "se muere por llegar a un acuerdo" con Washington para poner fin al conflicto.

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En el plano corporativo, el gigante tecnológico Nvidia publicó el miércoles sus resultados del primer trimestre de 2027 (no sigue el calendario natural), cuando obtuvo un beneficio neto de 58.321 millones de dólares, un 210 % más interanual.

El fabricante de semiconductores incrementó además su facturación un 85 % con respecto al mismo tramo del año pasado, hasta 81.615 millones de dólares, y ganó 75.200 millones de dólares en ingresos procedentes de sus centros de datos, un 92 % más.

Pese a sus buenos resultados, las acciones de la tecnológica cayeron hoy un 1,95 %.

Según el analista Tom Essaye, el hecho de que Nvidia "no lograra alcanzar nuevos máximos (en bolsa) tras la sólida presentación de resultados trimestrales supuso un lastre moderado para el optimismo en torno a la inteligencia artificial" en las primeras horas de la sesión.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 0,26 %, hasta 96,60 dólares el barril, con los operadores también pendientes a las conversaciones entre EE.UU. e Irán.

En la semana, el precio del crudo ha bajado un 8,5 %.

Mientras, el oro bajaba al cierre de la bolsa a 4.507 dólares la onza, el rendimiento del bono a 10 años bajaba al 4,558 %, el euro se depreciaba y se cambiaba a 1,1603 dólares, y el bitcóin caía 75.882 dólares.