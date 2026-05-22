Zelenski informa de un nuevo ataque nocturno contra la infraestructura petrolera en Rusia

Zelenski destacó que la infraestructura en cuestión se encuentra a unos 700 kilómetros del territorio ucraniano.

"Estamos llevando a la guerra de vuelta a casa, a Rusia, y es algo completamente justo", agregó Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

Zelenski fue informado también por Sirski de ataques a objetivos no especificados en los territorios que Rusia ocupa en Ucrania.

Ucrania ha intensificado desde comienzos de este año sus ataques con drones de larga distancia contra refinerías y otras infraestructuras de la industria petrolera rusa, que suministra combustible y otros derivados del crudo al Ejército ruso y cuyas exportaciones son fundamentales para que el Kremlin pueda sufragar el esfuerzo de la guerra.