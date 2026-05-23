Mexicanos de la Flotilla exigen romper relaciones con Israel tras detención y tortura

Diego Vázquez, Al Muatasem Flores, Paulina del Castillo y Dolores Pérez-Lazcarro relataron ante medios y simpatizantes que fueron retenidos por fuerzas israelíes, trasladados entre barcos y sometidos, según sus testimonios, a golpes, amenazas, privación de condiciones básicas y presión psicológica.

“Yo regreso a México con muchas preguntas, pero la principal es: ¿por qué México sigue siendo amigo de Israel?”, planteó Vázquez, quien acusó que los participantes fueron obligados a permanecer de rodillas durante horas, inyectados con sustancias desconocidas, disparos con balas de goma, provocando en algunos fracturas y lesiones.

El activista pidió al Gobierno mexicano romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, al considerar que la experiencia de la delegación mexicana es apenas “una pequeñita parte” de lo que viven los palestinos de forma cotidiana.

Flores pidió no centrar la atención en los activistas, sino en la población palestina, pues advirtió “a ellos nadie les está esperando”, al tiempo de también exigir el término de la relaciones de México con Israel y criticar que la asistencia mexicana pudo ir más lejos de un "apoyo económico y una botella de agua”.

También solicitó formalmente una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum y sostuvo que México debe elevar su reclamo diplomático para que se investigue lo ocurrido durante la operación israelí contra la flotilla.

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Del Castillo describió las embarcaciones en las que fueron retenidos como “barcos prisión” y afirmó que escuchó gritos de otros participantes golpeados.

“Nos golpearon y nos torturaron psicológica y físicamente”, dijo sobre su llegada a puerto israelí.

Según su testimonio, los activistas pasaron por contenedores sin insumos básicos, con poca agua y alimento, y fueron sometidos a bombas de sonido. La mexicana pidió sancionar esos hechos y sostuvo que la causa palestina está vinculada con otras luchas sociales en México.

Pérez-Lazcarro, quien afirmó haber participado antes en una flotilla, cuestionó con dureza el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“La protección consular no es comprar boletos de avión. La protección consular es checar que nuestras y nuestros delegados lleguen con bien aquí, que pudieran descansar”, reclamó.

La activista sostuvo que la organización y personal de la flotilla coordinaron alojamiento, revisiones y traslados, y acusó que las familias recibieron información incompleta o tardía sobre sus integrantes.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido que la postura de México es por la defensa de los derechos humanos, al tiempo que calificó la detención de la flotilla como “una agresión que no tiene justificación”.