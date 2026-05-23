Miles de personas se manifiestan en Madrid para pedir la dimisión de Pedro Sánchez

La protesta estaba organizada por Sociedad Civil Española -integrada por 150 asociaciones vinculadas a la derecha y el centroderecha-, y apoyada por el partido conservador PP y el ultraderechista Vox, y ha estado encabezada por una gran pancarta en la que se podía leer 'Contra la corrupción y la traición - Sánchez dimisión'.

La multitudinaria marcha -unas 40.000 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, y 120.000 según los organizadores- ha recorrido las calles de Madrid esta mañana.

La manifestación llega la misma semana que el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez-Zapatero fue imputado en un caso de tráfico de influencias para el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra.

Los manifestantes han increpado también a la prensa, especialmente a un equipo de la Televisión Española -ente público- al que han impedido hacer su trabajo al grito de "¡Prensa española, manipuladora!".

Muchos manifestantes han emitido proclamas de "Pedro Sánchez, dimisión" o "No es un Gobierno, es una mafia". Un grupo de manifestantes han intentado acercarse al palacio de la Moncloa -residencia del presidente de Gobierno-, lo que ha obligado a cortar el tráfico en algunas calles e incluso un carril de una carretera próxima.

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Algunos de los manifestantes llevaban banderas de España y proclamaban soflamas contra los inmigrantes, como 'No es inmigración es una invasión', o islamófobas como 'Reemigración si no comen jamón', además de insultos al presidente del Gobierno y al ministerio del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.

La Policía Nacional ha tenido que cargar contra decenas de personas que, tras acabar la multitudinaria protesta intentaban acercarse al palacio de la Moncloa, que se encontraba próximo al final de la manifestación.

El cordón policial que protegía las inmediaciones del palacio ha impedido aproximarse a los manifestantes a la residencia del presidente del Ejecutivo español, aunque los agentes se han visto obligados a cargar contra ellos en varias ocasiones para que mantuvieran las distancias.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid han informado de que en estos altercados han sido detenidas tres personas y que siete policías han resultado con heridas de carácter leve.

Algunos de esos manifestantes han denunciado en redes sociales que la Policía ha empleado gas para disolverles.

A la marchan han acudido representantes del PP y de Vox. La senadora del PP Alicia García ha asegurado a los medios que los españoles han dicho "basta ya" de despertarse cada día con una "nueva trama de corrupción", en la que "en el centro" está Pedro Sánchez.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado que "España se encuentra secuestrada por una mafia corrupta que está empobreciendo" a los ciudadanos y "promoviendo una invasión migratoria".