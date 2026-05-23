Zapatero y sus hijas,principales beneficiarios de red de Plus Ultra,dice Policía española

Se trata de un segundo informe de la UDEF sobre la investigación que se sigue sobre este caso, en el que Zapatero tendrá que declarar ante el juez el 2 de junio en calidad de investigado.

Zapatero está investigado por liderar, según el auto del juez, una supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Unos supuestos beneficios que "habrían sido canalizados" hacia el expresidente y "su entorno más próximo" a través de una maraña de empresas, algunas de ellas instrumentales y sin actividad real, según la investigación.

En este segundo informe, la UDEF dice que "el principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad WHATHEFAV, cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, justificándose nuevamente el trasvase de fondos a partir de contratos que servirían como mera justificación documental".

En otro informe de esta unidad de la Policía española, al que ha tenido acceso EFE, se recogen conversaciones entre Plus Ultra y sus abogados respecto al procedimiento judicial que se seguía en un juzgado de Madrid sobre el rescate a esta aerolínea y el pago de "mordidas", sobre las que se investiga a Zapatero.

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Una de esas conversaciones es la que mantuvieron el 20 de mayo de 2021 Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra cuyo volcado del móvil aportó una agencia estadounidense, y su abogado Miguel Palomero, en la que se hablaba de boicotear la investigación judicial.

En concreto, según recoge el informe policial, Palomero le indicaba a Reyes que al día siguiente va a preguntar para que le digan "de la juez del 15, cómo es", en alusión a la instructora del caso, Esperanza Collazos.

"La instrucción es muy importante", subrayaba el abogado, que presumía además de que "la fiscal jefa es amiga".

"Hay que cortar esto", remarcaba Palomero, a lo que Reyes le respondía que "absolutamente" y le instaba a hablar "con Julio" para cortarlo, sin especificar si se refería a Julio Martínez -presidente de la aerolínea-.

El informe de la UDEF también revela otra conversación entre Reyes y el abogado Santiago Fernández Lena, en el que el primero reenvía unos mensajes de otro letrado dejando entrever que pudiera tener influencia al manifestar: "La fiscal jefa es amiga".

Asimismo, la UDEF recoge conversaciones de directivos de Plus Ultra que indican que los próximos pasos pasan por apurar o presionar a Zapatero para agilizar el rescate de la aerolínea en plena pandemia y lo hizo en los términos "meterle chola al Zapa”, para que Julio Martínez Martínez, "cabeza visible de la red de influencia", agilizara la tramitación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

También incluye la UDEF en su informe un mensaje del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, con Rodolfo Reyes, a quien le dice haber tenido una "conversación satisfactoria" con Manuel Fajardo, hombre de confianza de Zapatero en Venezuela.

Martínez Sola le asegura a Rodolfo Reyes que se ha sorprendido por la rapidez de los acontecimientos y que incluso ha tenido que cambiar la foto de su perfil en la que sale con unos tirantes españoles, ya que le va a llamar directamente Zapatero.

"Que me llama Zapatero. He tenido que cambiar mi foto de perfil. Jajajaja. Los tirantes españoles Jajajaja", dice.

La conversación entre ambos finaliza indicándole Rodolfo Reyes: "Ya vi que estás muy corporativo en tu foto de perfil", a lo que Martínez Sola le responde: "Pondré la de mr bean. Es igual a Zapatero", en referencia al actor británico Rowan Atkinson.