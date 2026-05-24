Al menos ocho muertos tras el choque e incendio de un autobús y un camión en Brasil

El siniestro se registró alrededor de las 06:00 hora local (09:00 hora GMT) en la carretera federal BR-251, a la altura del kilómetro 236 del municipio de Santa Cruz de Salinas, según informó el cuerpo de Bomberos Militares del estado.

Según los primeros informes de las autoridades locales, el impacto frontal provocó que los vehículos se incendiaran de forma instantánea y la intensidad del fuego consumió rápidamente las estructuras de ambos vehículos. Los cuerpos de cinco de los fallecidos quedaron carbonizados y atrapados en el entramado de metal.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado ocho víctimas fatales y al menos seis heridos que han sido trasladados a hospitales cercanos por los servicios de emergencia que trabajan en el lugar.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Minas Gerais y equipos de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) se encuentran desplegados en la zona coordinando las labores de rescate y atención médica.

Mientras tanto, la carretera permanece completamente bloqueada al tránsito en ambos sentidos, sin previsión de apertura inmediata mientras se realizan los peritajes correspondientes y la remoción de los escombros.

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Las causas que originaron la colisión ya están siendo investigadas por las autoridades pertinentes.