Dos muertos en Kiev tras un ataque aéreo ruso "masivo"

"El balance de muertos del ataque enemigo sobre la capital ha subido ha dos", informó el alcalde de la capital Vitali Klichkó en su cuenta de Telegram.

Antes, en esa misma cuenta, Klichkó calificó de "noche terrible para Kiev" este ataque, en el que dijo, se registraron 44 heridos.

"Los médicos han hospitalizado a 28 heridos, entre los que se encuentran dos niños (en estado de gravedad media). Tres de los heridos se encuentran en estado grave", precisó el alcalde.

Según el medio ucraniano The Kyiv Independent, que citó grupos en Internet dedicados a la observación y análisis del conflicto, Rusia usó en este ataque medio centenar de misiles y hasta 700 drones contra suelo Ucraniano, pero la capital del país fue el principal objetivo de "uno de los mayores ataques del último año".