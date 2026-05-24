El líder de Hizbulá pide al Gobierno libanés abandonar la negociación directa con Israel

Qassem reiteró su rechazo a las negociaciones directas, ya que, en su opinión, "solo benefician a Israel" e insistió en mantener las indirectas: "Abandonen las negociaciones directas, no cedan a las exigencias de Estados Unidos y regresen al entendimiento nacional, porque no obtendrán ningún beneficio".

Así lo señaló el líder de Hizbulá en un discurso grabado por el Día de la Resistencia y la Liberación, festividad que se celebra cada 25 de mayo para conmemorar la retirada militar de Israel del sur del Líbano en el año 2000.

Hizbulá no participa en las conversaciones en marcha entre el Líbano e Israel, cuya próxima ronda tendrá lugar los próximos 2 y 3 de junio en Washington, así como una reunión a nivel militar en el Pentágono el 29 de mayo.

El líder de Hizbulá acusó al Gobierno libanés de "debilidad" y de actuar bajo presión de EE.UU., país que señala como parte del conflicto y no como mediador neutral.

En cuanto al desarme de Hizbulá, el principal objetivo de Israel y algo que también busca el Estado libanés, Qassem afirmó que "restringir las armas exclusivamente al Estado en esta etapa es un proyecto israelí y debe revertirse", y calificó la propuesta de "inaceptable".

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"El proyecto de Israel busca aniquilar la resistencia, a su gente, y ocupar gradualmente todo el Líbano en el marco del proyecto del Gran Israel", aseveró e hizo un llamamiento al Gobierno libanés para que "revierta la decisión de limitar las armas exclusivamente al Estado, para que este apoye a su pueblo".

Según Qassem, el "desarme implica privar al Líbano de su capacidad defensiva contra el exterminio, y esto es algo que no podemos aceptar. Israel es un enemigo expansionista que ataca y busca expandirse por toda la región".

Asimismo, sentenció que las armas permanecerán en sus manos "hasta que el Gobierno libanés sea capaz de cumplir con su deber", y afirmó que "la resistencia defenderá la tierra, el pueblo y su honor".

Recordó que el 24 de noviembre de 2024, el Líbano alcanzó un acuerdo indirecto que "supuestamente pondría fin a la ocupación y detendría los ataques", pero durante los "15 meses posteriores al acuerdo, los ataques israelíes continuaron, mientras que el Gobierno libanés fue incapaz de garantizar su cumplimiento", criticó Qassem.

La semana pasada, el Líbano e Israel acordaron extender el alto el fuego 45 días más, sin embargo, el Estado judío continúa atacando el territorio libanés diariamente.