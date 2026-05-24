El presidente de Ecuador anuncia una próxima "gran compra de medicinas" en el exterior

"Efectuaremos una gran compra de medicinas y haremos operación gobierno a gobierno con naciones que pueden producir en gran cantidad medicinas de calidad para nosotros, para los ecuatorianos, que tanto se necesita en este momento", avanzó en el informe a la nación ante la Asamblea Nacional, al cumplir el primer año de su reelección hasta el año 2029.

El Gobernante subrayó que deben tener un "sistema público de salud completamente abastecido" y por ello señaló que han llegado a un acuerdo con el Gobierno de India para "traer medicinas de primer nivel, que sean aprobadas también por el FDA (Food and Drug Administration) de Estados Unidos".

"A las todas las mafias que esperaron la compra pública para ganar con sobreprecio, le adelanto: Esta es una compra internacional y transparente, de gobierno a gobierno", dijo el jefe de Estado.

El pasado jueves, en una carta al país publicada en sus redes sociales, en la que se refirió a varios temas, Noboa avanzó que en tres semanas daría "buenas noticias a la ciudadanía sobre abastecimiento, organización y atención de hospitales".

"No permitiremos que las mafias que llevan años incrustadas ganen esta batalla", había advertido en el inciso de su carta relativo a la salud.