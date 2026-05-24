Gobierno mexicano dialoga con alumnos del Instituto Politécnico que se toman canal de TV

El titular de la SEP, Mario Delgado, acudió primero al Canal Once, televisora pública que pertenece al IPN, “con la voluntad de llegar a acuerdos mediante el consenso” con los estudiantes que ocupan el canal, según un comunicado de la dependencia.

Posteriormente, Delgado se trasladó a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), donde sostuvo un encuentro con integrantes de la comunidad estudiantil.

La SEP indicó que el secretario llegó a la ENCB para informar a los alumnos que la dependencia trabaja en la atención del pliego petitorio presentado en días recientes.

De acuerdo con la versión oficial, Delgado expresó su disposición a mantener un “diálogo constructivo” con la comunidad educativa del IPN para atender diversas demandas estudiantiles, algunas de manera inmediata y otras mediante “procesos institucionales más amplios”, con el objetivo de alcanzar “avances y consensos”.

No obstante, la dependencia no detalló en el comunicado el contenido completo de las demandas ni los puntos que podrían resolverse de forma inmediata.

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La ocupación de la televisora elevó la presión sobre las autoridades federales, al involucrar a una señal pública de alcance nacional y a trabajadores ajenos al conflicto estudiantil.

Delgado confirmó a los alumnos que sigue firme la reunión prevista para el próximo miércoles 27 de mayo, en la que la SEP presentará avances sobre la atención de sus demandas.

El secretario también les pidió a los ocupantes permitir la operación normal de la estación “en beneficio de los trabajadores del canal y de las audiencias”.

La dependencia añadió que ya cuenta con “un primer borrador de respuesta” al pliego petitorio, con el que, aseguró, puede iniciarse el diálogo para su análisis.

El conflicto estudiantil en el IPN se enmarca en una serie de reclamos recurrentes acerca del presupuesto, del mantenimiento de instalaciones, de las condiciones académicas y de los mecanismos de representación dentro de una de las principales instituciones públicas de educación superior tecnológica de México.

Esta toma también se registra en la antesala de la sucesión de la rectoría del IPN, prevista para el final del año, y de la que la presidenta Claudia Sheinbaum ha opinado debería de llevarse a cabo en un ejercicio democrático inédito.