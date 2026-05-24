Irán ejecuta a un acusado de colaborar con Israel y EE.UU. durante la guerra

“Mojtaba Kian, uno de los colaboradores del enemigo que durante la guerra enviaba información sobre las unidades de la industria de defensa del país al enemigo, fue ejecutado esta madrugada”, anunció la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

La Justicia iraní aseguró que entre la información transmitida figuraban coordenadas y detalles sobre centros de producción de piezas relacionadas con la industria militar iraní.

Según Mizan, las investigaciones técnicas mostraron que uno de los lugares sobre los que Kian había proporcionado información fue atacado y “completamente destruido” tres días después del envío de la información por parte del condenado.

Kian fue ahorcado después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de muerte dictada por un tribunal de la provincia de Alborz.

Las autoridades afirmaron además que el condenado había confesado durante los interrogatorios que, tras contactar con una cadena satelital opositora, recibió un número de teléfono al que posteriormente envió la información.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hombre fue ahorcado después de que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia de muerte dictada en su contra, además de la confiscación de todos sus bienes.

La Justicia iraní destacó que el proceso, desde la detención hasta la ejecución, se completó en menos de 50 días, en línea con las órdenes del jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Ejei, de acelerar los casos relacionados con presuntos colaboradores de Israel y Estados Unidos.

Irán ha intensificado desde el inicio de la guerra los arrestos, procesos judiciales y ejecuciones contra supuestos espías, infiltrados y colaboradores vinculados con Israel y Estados Unidos, además de opositores y manifestantes de las protestas antigubernamentales de enero pasado.

La semana pasada, la Policía iraní aseguró haber detenido a 6.500 personas, mientras la Justicia del país informó de 30 ejecuciones de supuestos espías y opositores.