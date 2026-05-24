La Casa Blanca no prevé firmar este domingo el acuerdo con Irán, según el medio Axios

Según un alto cargo de la Administración de Donald Trump, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, habría dado luz verde al esquema general del acuerdo, pero todavía quedan algunos detalles por cerrar y la toma de decisiones dentro del régimen de los ayatolás es un proceso lento.

Trump declaró este domingo en su red social Truth Social que las negociaciones con Irán "avanzan de manera constructiva", pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el pacto sea verdaderamente positivo.

Si bien Trump admitió que la "relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva", también subrayó que Teherán debe "comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear".

Según filtraciones a medios, el borrador del acuerdo contemplaría el desbloqueo del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones a Irán, el descongelamiento de fondos iraníes y una extensión de 60 días del alto el fuego durante los que se negociaría un acuerdo para limitar el programa nuclear de Teherán.

Varios senadores republicanos aliados de Trump criticaron las concesiones a las que estaría dispuesto Estados Unidos y cuestionaron la justificación de haber lanzado a finales de febrero la ofensiva militar contra la República Islámica, si el régimen terminaría aparentemente fortalecido.

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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de viaje oficial en la India, salió este domingo en defensa del borrador y tachó de "absurdo" creer que la Administración Trump aceptará un acuerdo que fortalezca las capacidades nucleares iraníes.

"La idea de que el presidente, después de todo lo que ha demostrado, vaya a aceptar un acuerdo que al final termine poniendo a Irán en una posición más fuerte en cuanto a sus ambiciones nucleares es absurda. Eso simplemente no va a suceder", declaró.