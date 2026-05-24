La policía evacúa la sede del partido opositor en Ankara ante disputa por liderazgo

La sentencia, que anula por supuestos amaños el congreso de 2023 en el que Özel fue elegido tras 13 años de mandato de Kiliçdaroglu, restituye la jefatura a este dirigente como medida cautelar, si bien está recurrida ante el Supremo, que aún deberá dictar su fallo al respecto.

Un fuerte contingente de la policía antidisturbios rodeó en la mañana de este domingo la sede central del partido en Ankara y entregó una orden de evacuación a Özel, que primero se negó a abandonar el edificio, pero finalmente, ya en horas de la tarde, lo hizo tras una carga policial en la que se llegó a emplear gas lacrimógeno, informa el diario Cumhuriyet.

"Me voy para volver ya", dijo Özel a la prensa al salir junto a sus partidarios, anunciando que marchará ahora al Parlamento, una distancia de unos 6 kilómetros.

Özel y sus partidarios consideran el caso como una maniobra política instigada desde el Gobierno para erosionar al principal partido de la oposición, y exigen celebrar un nuevo congreso en el plazo de 40 días para dirimir el liderazgo de la formación.

El partido, que tiene 138 escaños de los 600 del hemiciclo, se convirtió en la formación más votada del país en las elecciones municipales de 2024, reuniendo un 37 % de las papeletas, y Özel parece representar por ahora al sector mayoritario.

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Los diputados del CHP confirmaron el sábado a Özel como presidente de la bancada en el Parlamento, con 95 votos a favor, mientras que 15 de los 43 diputados ausentes expresaron también su respaldo, informa la agencia Anadolu.

Además, los alcaldes de las 12 mayores ciudades en manos del CHP, firmaron el sábado una declaración conjunta para reiterarle su apoyo y exigir la celebración de un congreso en un plazo de 45 días, pero Kiliçdaroglu no se ha comprometido a aceptar esta condición.