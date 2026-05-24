Localizan lanchas robadas en España durante maniobras militares en zona de narcotráfico

Fuentes cercanas a la investigación informaron a EFE de que las embarcaciones fueron localizadas a las 15.40 hora local (14.40 GMT) por efectivos de la Guardia Civil cerca del polideportivo del municipio de Barbate (provincia de Cádiez, sur).

El cuerpo policial investigaba este suceso, que según las fuentes apunta a la posible implicación de bandas vinculadas al narcotráfico que operan en el entorno de Barbate.

Los hechos ocurrieron el pasado lunes, cuando efectivos de la Brigada de Infantería de Marina hacían ejercicios en la zona militar de El Retín y dejaron las embarcaciones estacionadas en un espacio habilitado dentro del recinto militar tras finalizar las maniobras.

Cuando los militares regresaron posteriormente para recuperarlas, comprobaron que las tres lanchas habían desaparecido.

La Armada presentó entonces una denuncia ante la Guardia Civil, que ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del robo e identificar a los responsables.

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Además de las embarcaciones, los autores también sustrajeron diverso material que se encontraba en el interior.

Entre los objetos desaparecidos figuran equipos de rastreo y un total de once trajes secos utilizados para operaciones especiales, cuyo valor conjunto ronda los 20.000 euros.