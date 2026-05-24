ONG feminista independiente confirma un nuevo feminicidio en Cuba, el sexto en mayo

La mujer asesinada es Osleidys Bonaga Corella, de 41 años, quien fue atacada con un arma blanca presuntamente por su expareja el pasado 22 de mayo en el poblado Floro Pérez, del municipio Gibara, en la provincia Holguín (noreste), según el informe de la ONG.

Las activistas de AT refieren que el agresor se dio a la fuga tras el hecho y envían sus condolencias a los dos hijos de la víctima, otros familiares y personas allegadas en su comunidad.

El Observatorio de Género de AT dio cuenta a principios de esta semana de otros tres feminicidios registrados el 12, 15 y 17 de mayo, este último también en Gibara. Anteriormente había confirmado otros dos casos ocurridos el 1 y 8 de este mes.

La ONG incluye asimismo 18 intentos de feminicidios en su registro actualizado de este año, además de doce posibles feminicidios, cinco intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género de 2025.

AT publicó en abril del pasado año su informe sobre la violencia de género el pasado año, en el que consideró que la actual situación de crisis en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas, por lo que exigió la creación de una red nacional de refugios y de protocolos públicos.

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En su análisis señaló que en el 93,8 % de los casos verificados el agresor era una persona conocida por la víctima, lo que sitúa el riesgo feminicida mayoritariamente en contextos de proximidad relacional.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 se produjeron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

El Gobierno cubano ha declarado "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

La Organización Nacional de Bufetes Colectivos inauguró a finales de noviembre una oficina en La Habana para atender a las víctimas de la violencia machista y confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas.