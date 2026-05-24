Partido de Machado considera que autoridades mienten con excarcelaciones en Venezuela

"Jorge Rodríguez le miente al país (...) habló de 300, luego cambio la cifra -y- hoy es domingo y todavía siguen personas bajo custodia, secuestradas en nuestro país", dijo el dirigente Jesús Armas, al encabezar junto a otros activistas el 14 aniversario de VV en un acto en Caracas.

El ex-preso político, recientemente incorporado a las filas de VV, insistió en que todos los presos políticos del país deben ser liberados.

"Ni uno ni dos, que sean todos", gritaron los militantes en el acto del partido.

Según la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos, en Venezuela hay 429 personas detenidas por estos motivos.

El pasado lunes, Rodríguez aseguró que antes del viernes serían liberadas 300 personas, pero hasta ese día Foro Penal había registrado 38 excarcelaciones, mientras que otras ONG hablaban de 43.

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El viernes, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguro que en las "próximas horas" se alcanzarían las 500 excarcelaciones de presos políticos.

Luego de la captura de Nicolás Maduro durante un ataque militar de Estados Unidos el pasado enero en Caracas, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el cargo como jefa de Estado y anunció un proceso de excarcelaciones, así como una Ley de Amnistía que fue aprobada por el Parlamento.

Según dijo el viernes la mandataria, un total de 8.740 personas han recibido la libertad plena desde febrero pasado con la ley de amnistía.