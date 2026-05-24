Sube a 3.151 el número de muertos en el Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí

Según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano, perteneciente al Ministerio de Salud Pública, desde el estallido del conflicto han resultado heridas, además, 9.571 personas en diferentes partes del país.

Los ataques de hoy dejaron decenas de muertos y heridos, entre ellos niños, sobre todo en la región de Nabatieh, en el sur del Líbano, después de que el Ejército israelí emitiera nuevas órdenes de evacuación en la región septentrional.

Asimismo, este domingo el jefe del Estado mayor de Israel, Eyal Zamir, aprobó continuar con la ofensiva en el Líbano a pesar de que algunas filtraciones sobre las negociaciones del memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán determinaban que esta debía terminar, informó un comunicado del Ejército.

El Líbano e Israel acordaron la semana pasada extender el alto el fuego por 45 días más y se comprometieron a llevar a cabo tanto una reunión de carácter militar como una de aspectos políticos en las próximas semanas, con la intención de avanzar hacia una solución a largo plazo.

Sin embargo, el cese de hostilidades, mediado por Washington, ha sido violado desde el inicio por las fuerzas israelíes, mientras que el grupo chií libanés Hizbulá comenzó a atacar objetivos del Estado israelí a partir del quinto día de la tregua.