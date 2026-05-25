Armenia responde a Rusia que no tiene planes de romper las relaciones

"Armenia no tiene interés en romper lazos políticos, económicos ni de ningún otro tipo con Rusia", dijo Mirzoyán, citado por medios locales.

Agregó que Ereván desea y se esfuerza por seguir desarrollando los vínculos "naturales" con Moscú, su principal socio comercial.

El jefe de la diplomacia armenia reaccionó así a unas declaraciones del expresidente y actual subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, quien acusó este lunes al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, de poner bajo "amenaza directa" las relaciones con Moscú, entre otras cosas, por recibir recientemente en una cumbre europea a los "repugnantes enemigos", en alusión al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Un tal Pashinián ha tomado el rumbo de la ruptura con Rusia. Hay que reconocerlo (...) Eso no quedará ni para él ni para su gente sin respuesta, incluido, por supuesto, los parámetros de la cooperación económica", dijo.

También otros dirigentes rusos han insinuado, aunque no tan radicalmente, que Armenia pone en riesgo las relaciones con Rusia mientras se acerca a la Unión Europea y Estados Unidos.

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Precisamente el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegará mañana a Ereván para reunirse con su homólogo armenio y firmar varios acuerdos bilaterales.

La llegada del alto funcionario estadounidense al país caucásico se produce a menos de dos semanas de unas elecciones parlamentarias en las que el partido del primer ministro, Contrato Cívico, es el principal favorito.

En vísperas de estos comicios, las autoridades rusas han suspendido la importación de agua mineral y de flores, además de vino y coñac a varias empresas armenias, a lo que podrían seguir sanciones a frutas y verduras.

No obstante, según algunos expertos, estos pasos lejos de favorecer a fuerzas prorrusas dentro de Armenia, pueden consolidar en torno al poder incluso a los detractores de la política del actual Gobierno.

El ministro de Exteriores armenio volvió hoy a quitar hierro a las restricciones rusas y aseguró que "siempre" han existido problemas durante las exportaciones de grandes cantidades de productos a Rusia, pero estas se solucionan dialogando.

"La parte rusa alega que cierto producto no cumple con algunos requisitos, eso a veces resulta ser cierto, y a veces no. ¿Acaso es un secreto que, junto a decenas de productos armenios de alta calidad, puede haber algunos que no cumplen con los estándares?", aseveró el diplomático, quien pidió evitar las excesivas especulaciones sobre ese tema.

Según las últimas encuestas, el gobernante Contrato Cívico recibiría en las elecciones del 7 de junio más del 30 % de los votos de los electores, mientras su principal rival, Armenia Fuerte, del multimillonario armenio-ruso Samvel Karapetián, tiene en torno al 10 % de los apoyos.