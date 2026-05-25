Bolsa de São Paulo sube 0,91 % animada con avances en las negociaciones entre EEUU e Irán

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil latinoamericana, terminó la sesión en los 177.815 puntos con lo que regresó al verde tras retroceder un 0,81 % el viernes.

En una jornada de menor liquidez por ser festivo en EE.UU. los operadores se mantuvieron atentos bajo la expectativa de que las negociaciones en Oriente Medio puedan derivar en un acuerdo de paz duradero.

No obstante, la noticia desplomó el precio internacional del petróleo en más del 5 %, lo que impactó en las acciones de Petrobras limitando las ganancias de la plaza paulista, pues la estatal es uno de sus principales valores.

Los papeles de la petrolera brasileña se ubicaron entre los de mayores pérdidas, con los ordinarios retrocediendo un 3,11 % y los preferenciales un 2,97 % y liderando la lista de los mas negociados del día.

Ya las mayores ganancias fueron para la cadena de hipermercados Assai, cuyas acciones ordinarias se apreciaron un 8,0 %, seguida de las preferenciales de la compañía constructora Cyrela que se valorizaron un 7,4 %.

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En el mercado de divisas, el real brasileño se apreció un leve 0,19 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,017 reales para la venta y 5,018 para la compra en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado en la jornada superó los 14.201 millones de reales (unos 2.840 millones de dólares o 2.448 millones de euros), en más de 2,8 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión.