Carney dice que la consulta secesionista de Alberta puede ser un "farol muy peligroso"

Carney, en una rueda de prensa, dijo que el proceso iniciado en Alberta por la jefa del Gobierno provincial, Danielle Smith, "no es útil" y lo comparó con lo sucedido con los referendos separatistas de Quebec o con el Brexit en el Reino Unido.

"En cuestiones de separación, a menudo se plantea que se debe votar a favor porque es una opción sin costo. Vote a favor y eso reforzará su posición en futuras negociaciones. Ese es un farol muy peligroso", dijo Carney.

"Vieron de primera mano lo que ocurrió en el Reino Unido cuando la idea era: voten a favor, será algo suave, y después negociaremos. Diez años después, siguen intentando deshacer algo que la gente no creía estar votando, pero que terminó teniendo", añadió Carney, quien vivió el proceso del Brexit como gobernador del Banco de Inglaterra.

Con respecto a Quebec, que celebró dos referendos independentistas en 1980 y 1995, este último con un resultado en el que los partidarios de la secesión se quedaron a décimas de punto de ganar, Carney alertó sobre el contenido real del proceso.

"Los canadienses deberían reflexionar sobre lo ocurrido con el referéndum de Quebec, en relación con el tipo de pregunta que la gente cree que supone el inicio de una negociación, pero que en realidad fue el inicio de una separación real", explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El jefe de Gobierno canadiense añadió que, a pesar del planteamiento de Smith, el voto que se celebrará en octubre de 2026 no responde a una necesidad democrática.

"¿Es útil plantear estas cuestiones fundamentales? No, no es útil; por supuesto que no lo es. ¿Es la voluntad democrática de los albertanos? ¿Votaron esto en las últimas elecciones provinciales? No, no lo hicieron. No figuraba en la papeleta. No estaba en el programa del partido gobernante ni en el de la oposición oficial", concluyó.

El 21 de mayo de 2026, Smith anunció la celebración de una consulta en octubre para decidir si debe iniciar el proceso legal de convocatoria de un referéndum vinculante sobre la separación de Canadá.

La líder conservadora que desde que llegó al poder en 2022 ha mantenido una posición de tensión con el Gobierno federal, insistió en varias ocasiones en que ella votará a favor de permanecer en Canadá porque considera que "Canadá todavía puede funcionar", pero justificó la consulta señalando que cientos de miles de habitantes de Alberta quieren pronunciarse sobre la cuestión.

Alberta, que contiene algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, acusa al Gobierno federal de limitar el desarrollo de sus recursos naturales como parte de su política de lucha contra el cambio climático así como de distribuir su riqueza entre las provincias más pobres de Canadá.