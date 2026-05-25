Con Uruguay como pionero, lanzan proyecto regional de profesionalización de los cuidados

El sector de los cuidados "está llamado en principio a la creación de unos treinta millones de puestos de trabajo de aquí a 2.050" en América Latina, explicó a la Agencia EFE la directora de Cinterfor, Elena Montobbio, quien defendió que es posible intervenir para que estos "sean puestos de trabajo decentes y protegidos".

Desde la premisa de que este sector debe ser "revalorizado socialmente", el organismo se propuso "ofrecer un marco regional de cualificación en cuidados" que tenga como resultados "la generación de conocimiento y la definición de perfiles de estándares mínimos".

Montobbio reconoció a Uruguay como un país pionero, tanto en la ratificación de los convenios internacionales como en la generación de una política nacional de cuidados, por lo que aspiran a que esta nación mantenga su liderazgo con estos avances que "dan luz" a otros países de la región.

Por su parte, la directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal, Ana Güezmes, también resaltó la experiencia uruguaya y subrayó la importancia de que el país suramericano haya puesto el foco "en quién hacía el trabajo de cuidados".

Según Güezmes, factores como el envejecimiento de la población han llevado a un crecimiento sostenido de la demanda de los cuidados en países que todavía no han resuelto qué hacer al respecto.

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"La mayor parte de estos cuidados al día de hoy se realiza en los hogares y se realiza mayoritariamente por las mujeres. Estamos hablando de cerca de una quinta parte del Producto Interno Bruto en los diez países de la región que lo han medido (...) y es la principal razón en la región para que las mujeres no ingresen al mercado laboral", advirtió la experta.

Si bien cada país avanza de forma diferente, Güezmes defendió la importancia de cooperar para resolver problemas comunes, en especial porque "muchas de las trabajadoras en el sector de los cuidados son migrantes, entonces el tener un marco regional de competencias va a permitir en el futuro que la migración se dé en condiciones de mayor reconocimiento y certificación".

Güezmes aspira a que con este proyecto -que tendrá una duración estimada de dos años- se puedan alcanzar resultados concretos de cara a la próxima Conferencia Regional sobre las Mujeres de América Latina y el Caribe que tendrá lugar en 2028 en Colombia.