Delcy Rodríguez revisa con Defensoría del Pueblo proyectos en materia de derechos humanos

"Acabamos de terminar una extraordinaria reunión con la doctora Eglée González, la defensora del Pueblo, que tiene extraordinarios proyectos que se adaptan a este nuevo momento que vive Venezuela, este renacer de Venezuela, proyectos que van dirigidos a atender los derechos del pueblo venezolano", indicó Rodríguez, junto a González, en un video difundido en su cuenta de Telegram.

La presidenta calificó de "extraordinarios" los proyectos y manifestó su confianza en que van a "revitalizar" los derechos humanos en el país.

"Los derechos humanos son la brújula que marcan la actuación del Estado venezolano", añadió la mandataria que en enero pasado anunció un "nuevo momento político" en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado en enero por tropas estadounidenses en un ataque militar a Caracas.

Desde entonces, ha ordenado excarcelaciones de presos políticos y el Parlamento aprobó una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8.500 personas, aunque la gran mayoría de ellas tenían libertad restringida.

ONG han denunciado por años que los derechos humanos son vulnerados en Venezuela, entre cientos de detenciones por razones políticas, condiciones de calidad de vida o por la restricción del espacio cívico y la censura a la prensa.

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Amnistía Internacional (AI) en su informe de 2025 señaló que los "crímenes de lesa humanidad que quedaban impunes" continuaron cometiéndose ese año en el país.

El informe alertó que durante el año pasado persistió la impunidad "prácticamente total por violaciones de los derechos humanos", así como las denuncias por desaparición forzada de "numerosas personas" detenidas en 2024 y 2025.

No obstante, la semana pasada AI celebró en el país unas jornadas de derechos humanos con ONG a favor de construir una agenda de derechos humanos de cara a la transición en Venezuela.

"Estamos entrando en una nueva fase. Una fase en que la defensa de los derechos humanos debe articularse de manera aún más estratégica, con la búsqueda de justicia y con las condiciones necesarias para una transición. Una transición que no puede ser únicamente política, sino que debe ser profundamente transformadora y garante de la no represión", dijo la directora senior global de Investigación, Campaña, Incidencia y Política de AI, Erika Guevara Rosas, en el evento.