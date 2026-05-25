El director de la OMS viajará a RD Congo ante la gravedad del brote de ébola

"Estamos ampliando las acciones con carácter urgente, pero en este momento la epidemia nos está superando en velocidad", admitió Tedros en una reunión ministerial sobre el brote de ébola, organizada por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades para África.

Tedros, quien viajará acompañado del director ejecutivo de la OMS para emergencias sanitarias, Chikwe Ihekewazu, agregó que el retraso en la detección del brote "significa que ahora estamos intentando alcanzar una epidemia que avanza muy rápidamente".

El director general de la OMS recordó que no existen vacunas ni tratamientos aprobados para la variante del virus del ébola del actual brote, llamada Bundibugyo y de la que hasta ahora sólo se habían registrado dos epidemias previas, en 2007 y 2012.

Tedros lamentó por otra parte la "desconfianza significativa" de la población local en la zona afectada hacia las autoridades externas, que se ha traducido en dos incidentes de seguridad en instalaciones sanitarias.

El pasado viernes la OMS elevó "muy alto" el riesgo del brote para la RDC, mientras que mantuvo el nivel alto para la región subsahariana y el bajo a nivel global.