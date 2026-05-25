El Nikkei sube el 2,85 % en la media sesión, por el impulso de los semiconductores

Al cierre de la media sesión, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado nipón, sumaba 1.803,74 puntos, hasta los 65.142,81 enteros, tras romper a lo largo de la mañana -y por primera vez- la barrera de los 65.000 puntos.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, crecía el 1,23 %, o 48,03 puntos, hasta las 3.940,49 unidades.

El parqué tokiota se vio impulsado por las empresas de semiconductores, tras los buenos resultados durante la sesión del viernes en el mercado estadounidense.

Transcurrido el ecuador de la jornada de intercambio bursátil, la firma Advantest crecía el 4,28 %, Tokyo Electron subía el 3,61 %, y Fujikura, que fabrica cables eléctricos para centros de datos y se ha beneficiado del entusiasmo por la inteligencia artificial (IA), se disparaba el 11,63 %.

Además, el grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, subía el 6,14 %.

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En automóviles, el fabricante Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía el 1,64 %, mientras su rival Honda avanzaba el 0,39 %.

El referente de la electrónica y el entretenimiento Sony, por su parte, subía el 1,25 %, aunque el principal banco japonés, MUFG, bajaba el 1,1 %, y Fast Retailing, la matriz de la popular cadena de tiendas de ropa Uniqlo, perdía el 0,32 %.