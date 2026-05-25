El papa en su encíclica: No existe algoritmo que pueda hacer que la guerra sea moral

El documento, de 110 paginas, que el papa presenta personalmente este lunes, tiene un capítulo dedicado a la "cultura del poder" en el que se denuncia que "la revolución digital está modificando la gramática de los conflictos" y cómo "a la guerra visible se suman formas híbridas: ataques cibernéticos, manipulación de la información, campañas de influencia y automatización de decisiones estratégicas".

"La IA entra en estos procesos como factor de aceleración" y "puede potenciar la defensa y la protección de los civiles, pero también puede bajar el umbral del uso de la fuerza, hacer opacas las responsabilidades y alimentar una cultura en la que el enemigo queda reducido a un dato y la víctima a un daño colateral", indica el pontífice en su documento.

En la que llama "la Babel moderna", León XIV lamenta la existencia de "imperialismos contrapuestos, entre potencias que quieren conservar su primacía y potencias que aspiran a conquistarla, con una multiplicidad de conflictos locales".

"Es, además, la carrera por desarrollar tecnologías cada vez más poderosas o por asegurarse su control, según una dinámica deshumanizante que parece no conocer límites", explica.

Esta cultura del poder "penetra en la sociedad, modifica las relaciones y los comportamientos, se expande normalizando la guerra, persiguiendo un poder militar cada vez mayor, aprovechándose de la crisis del multilateralismo y alimentando un falso realismo, el cual repite que no existen alternativas".

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Y a todo ello, añade el papa, "las redes de comunicación, los entornos informativos fragmentados y los algoritmos que premian el enfrentamiento pueden amplificar la polarización y el resentimiento, acelerar la propaganda y dificultar el discernimiento común".

En este clima "donde la humanidad está cayendo en la cultura violenta del poder, donde la paz ya no se presenta como una tarea por asumir, sino como un intervalo precario entre conflicto", el papa destaca la importancia de "reiterar la superación de la teoría de la guerra justa, invocada con demasiada frecuencia para justificar cualquier guerra, sin perjuicio del derecho a la legítima defensa, entendida en el sentido más estricto".

En este documento, en el que el papa insta a aplicar la Doctrina Social de la Iglesia a las nuevas tecnologías como la IA, León XIV condena "la estrecha conexión entre los intereses económicos, los aparatos militares y las decisiones políticas".

Y también menciona que "se ha extendido la creencia, errónea, de que la disuasión nuclear es una condición indispensable para la seguridad, lo que ha alimentado una nueva y difícilmente controlable carrera armamentística" y "la proliferación de nuevos actores armados como grupos yihadistas, milicias privadas, redes criminales".

A este panorama se suma "el desarrollo incesante de los sistemas de armas y en particular de las armas relacionadas con la IA" y recuerda que la Santa Sede ha señalado que la esto hace que "la guerra sea más viable y menos sujeta al control humano, lo que contradice el principio de que recurrir a la fuerza armada debe ser un último recurso en caso de legítima defensa"

Por ello, señale el papa "el desarrollo y el uso de la IA en el ámbito bélico deben estar sujetos a las restricciones éticas más rigurosas, y al respeto de la dignidad humana y de la sacralidad de la vida, evitando una carrera armamentista".

En el acto en el que se presenta la encíclica se ha invitado a Christopher Olah, cofundador de Anthropic , la empresa de IA a la que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, retiró sus contratos públicos por oponerse al uso de la tecnología con fines militares.

En su documento, el papa también denuncia que "el ciberespacio se ha convertido en terreno de enfrentamiento: los ataques informáticos, la manipulación de datos y las campañas de influencia orquestadas con la ayuda de la IA pueden desestabilizar países enteros, incluso antes de que se llegue a un enfrentamiento armado abierto".

En su documento, el papa también subraya que es necesario "establecer reglas compartidas, incluso a nivel internacional, que frenen la carrera armamentística tecnológica y aseguren una protección especial a los civiles y a las infraestructuras esenciales para su supervivencia".