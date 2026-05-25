El sector agroalimentario mexicano ve la estacionalidad como el mayor riesgo del T-MEC

Jorge Esteve, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), afirmó que este tema preocupa porque afectaría a productos que México produce de forma competitiva como tomate, berries, espárragos, fresas, aguacate y pepino.

“Para mí, en el campo, el principal reto va a ser la estacionalidad de los productos que México produce muy competitivamente y se nos va a intentar frenar a través de aranceles, a través de ventanas para poder competir”, sostuvo durante un seminario del organismo.

El dirigente explicó que la presión proviene de productores estadounidenses que compiten por temporadas específicas y buscan proteger sus mercados locales, aunque, dijo, el efecto final perjudicaría también a los consumidores de Estados Unidos.

“Lo que es importante es que el gran perdedor es el consumidor americano”, señaló Esteve, al citar el caso del tomate mexicano, al que se aplicó un arancel del 17 % tras el fin del acuerdo de suspensión.

Según el presidente del CNA, esa medida frenó exportaciones mexicanas y provocó que, en algún momento, el precio del tomate en Estados Unidos aumentara casi 100 % frente al año anterior.

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Juan Cortina, vicepresidente del CNA, coincidió en que la estacionalidad “está ganando tracción” en Estados Unidos, principalmente contra productos hortofrutícolas mexicanos, y pidió defender el acceso al mercado estadounidense.

“No puede ser que nos sigan mandando cantidades crecientes de granos y a nosotros nos pongan un tope en la parte hortofrutícola”, afirmó.

Cortina señaló que, con las medidas contra el tomate, México ha perdido entre 10 % y 12 % del mercado estadounidense, mientras Canadá incrementó sus exportaciones a ese país 25 %, porque no enfrentó las mismas tarifas.

También, advirtió que Estados Unidos podría ampliar la presión a otros productos, como pimiento, pepino y berries, además de la investigación contra la fresa mexicana.

El exsubsecretario de Comercio Exterior mexicano Francisco de Rosenzweig recordó que la estacionalidad no forma parte de los acuerdos comerciales de México y advirtió que introducirla sería un desafío mayor.

“Hoy día ninguno de nuestros acuerdos comerciales tiene estacionalidad”, dijo. “El tener una regulación específica para que durante ciertas ventanas de tiempo no se pueda exportar (...) es un reto enorme”.

Ante este escenario, el CNA plantea construir una defensa conjunta con productores de México, Estados Unidos y Canadá para preservar el libre comercio agrícola y evitar restricciones estacionales en Norteamérica.

México sostendrá del 27 al 29 de mayo una segunda ronda de conversaciones formales con Estados Unidos, previo a la revisión del T-MEC en julio próximo.