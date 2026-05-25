El sur de Perú sintió el terremoto de magnitud 6,9 con epicentro en Chile

El movimiento telúrico, que los detectores peruanos estimaron en una magnitud de 6,5, tuvo su epicentro a veinte kilómetros al noreste de la localidad de Calama, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 114 kilómetros, según el comunicado del organismo.

En la región peruana de Tacna, donde se encuentra el principal paso fronterizo de Perú con Chile, el temblor se sintió con una intensidad moderada, de hasta III en la escala de Mercalli.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) de Defensa Civil indicó que el sismo fue percibido leve por la población y que continúa el monitoreo en zonas vulnerables de esta región sureña, limítrofe con Arica en Chile.

Por su parte, el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile informó que el sismo, registrado a las 17:52 hora local (20:52 GMT), pudo sentirse, además de en Antofagasta, en otras tres regiones del norte del país suramericano: Arica, Tarapacá y Atacama.

Según la prensa local, se reportaron interrupciones en el suministro eléctrico, y al menos cinco réplicas (de magnitudes 4,3; 4,2; 3,9; 3,4 y 3,4) se sintieron en la misma zona donde se registró el primer temblor.

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Tanto Perú como Chile están ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, la zona más sísmica del mundo, y que sufre cientos de pequeños movimientos telúricos a causa de la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Suramericana.