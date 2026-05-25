Excarcelan a un activista del partido de opositora Machado detenido en Venezuela, dice ONG

"Excarcelado Yoel Sucre, coordinador de Vente Venezuela en Barinas (oeste)", informó en X la ONG, que acompañó el mensaje con una foto del dirigente sentado en un vehículo.

Fundehullan detalló que los tribunales otorgaron a Sucre libertad condicional bajo "régimen de presentación cada 30 días".

"Aunque vuelve con su familia, el proceso en su contra continúa. ¡Exigimos su libertad plena y el cese de la persecución política!", añadió la organización.

El sábado, el partido de Machado denunció la detención de su activista y aseguró que buscaban imputarlo por terrorismo en una causa que, según señalaron, ya se encuentra cerrada.

En un vídeo difundido por Vente Venezuela, el abogado de Sucre, Tomás Aragosta, explicó que su defendido estuvo fuera del país por un tiempo, tras ser acusado junto a un compañero de instigación al odio y terrorismo por escribir en unas paredes el mensaje de campaña de Machado en 2024: "Hasta el final".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Aragosta aseguró que el caso fue cerrado en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero como parte del nuevo momento político que promueve la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.

Por ello, el abogado indicó que la detención de Sucre era arbitraria.

La denuncia de su detención llegó en medio de un nuevo proceso de 500 excarcelaciones anunciadas por el Gobierno la semana pasada.

No obstante, la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de los presos políticos en Venezuela, había contabilizado 38 excarcelaciones entre el lunes y viernes de la semana pasada, mientras que otras ONG las cifraban en 43.