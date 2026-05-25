La India se prepara para la reunión de Exteriores del Quad con EE.UU., Australia y Japón

A la cita acudirán el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, la titular de Exteriores de Australia, Penny Wong, y su homólogo japonés, Toshimitsu Motegi, todos bajo la invitación del canciller indio, S. Jaishankar.

No está confirmada la asistencia de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a pesar de que Rubio afirmó que también acudiría a la capital del gigante asiático en búsqueda de acuerdos petroleros.

Esta reunión de alto nivel dará continuidad a los acuerdos alcanzados en la cumbre de Washington de julio de 2025, donde el bloque consolidó su plan de actuación económica con la firma de una iniciativa de minerales estratégicos.

Los ministros evaluarán el progreso de estos planes diseñados, según declara el grupo, para frenar la influencia de China el la región Indo-Pacífica.

Se espera que los jefes de la diplomacia de la cita ministerial se reúnan a puerta cerrada con el primer ministro indio, Narendra Modi, según informó el Ministerio de Exteriores indio.

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El domingo pasado, Rubio y Jaishankar discutieron en la capital india la conclusión "a la brevedad" de un acuerdo comercial interino entre la India y EE.UU.

El jefe de la diplomacia india dijo además que ambos dedicaron parte de sus conversaciones a asuntos energéticos, en un momento en que Nueva Delhi busca garantizar el acceso a la energía para sus 1.400 millones de habitantes en medio de la presión por la guerra en Oriente Medio.