Líder de la oposición israelí pide investigar los abusos a la Flotilla: "Fue inexcusable"

"El abuso nunca es una buena idea, y nunca lo apoyo", dijo en una rueda de prensa con medios internacionales Lapid, que plantará cara a Benjamín Netanyahu en las elecciones de otoño en coalición con el ex primer ministro Naftali Bennet.

Según Lapid, "la democracia tiene un precio, y parte de ese precio es respetar el derecho internacional".

Por ello, indicó que lo que hicieron los agentes israelíes con los detenidos de la Flotilla, que denunciaron maltrato, abusos y humillaciones, "fue inexcusable, y debería ser investigado".

En referencia al ministro ultra de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, que publicó un vídeo mostrando los abusos, Lapid se preguntó: "¿Por qué nadie a su alrededor le dijo: 'No tienes permitido hacer esto'?".

Lapid también habló de la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania ocupada, que ha alcanzado niveles sin precedentes con el gobierno de Netanyahu, afirmando que es "una vergüenza" y debe tratarse como actos de terrorismo.

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"Nunca pensé que en mi vida hablaríamos de terrorismo judío, pero esto es terrorismo judío, y lo que hay que hacer es actuar conforme a estos valores", aseguró.

En este territorio palestino, donde el actual gobierno ha aprobado un número también sin precedentes de asentamientos -ilegales según el derecho internacional-, Lapid dijo que de gobernar no haría "nada irreversible" en Cisjordania, pero evitó concretar si paralizaría la construcción de nuevas colonias israelíes.

Lapid, que negó categóricamente la posibilidad de gobernar con Netanyahu, indicó que, de llegar al poder, no impulsará la creación de un Estado palestino "en los próximos tres o cuatro años", pero añadió que "tampoco habrá anexión" de territorio palestino por parte de Israel, una opción que defienden los sectores más radicales del ejecutivo de Netanyahu.

El líder opositor, que según las encuestas está lejos de gobernar en solitario con Juntos y necesitaría una confluencia de partidos para hacerlo, afirmó que quiere "crear un gran gobierno sionista" que mantenga "un Estado para el pueblo judío".