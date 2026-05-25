Lula ordena envío de ayuda humanitaria a Bolivia tras pedido de Paz por crisis en Bolivia

Durante la llamada que le hizo Paz, Lula expresó su solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano y subrayó la necesidad de preservar el respeto a las instituciones democráticas y al Estado de Derecho, según el comunicado de la Presidencia brasileña.

Asimismo hizo un llamado para que el gobierno y los movimientos sociales "eviten recurrir a la violencia" y "privilegien el diálogo" como vía para superar las divergencias y garantizar la paz social.

Bolivia entró este lunes en su cuarta semana de protestas impulsadas por los sectores campesinos como los aimaras, la Central Obrera Boliviana (COB) y simpatizantes del expresidente Evo Morales (2006-2019), que reclaman la salida de Paz, quien lleva apenas seis meses como jefe de Estado.

Los bloqueos han aislado durante 20 días al departamento de La Paz, que alberga a la sede del gobierno boliviano, y se han extendido a otras regiones del país como Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz.

La escasez de alimentos y combustibles obligó al gobierno a establecer puentes aéreos para abastecer a las ciudades más afectadas, mientras países como Argentina, Chile, Estados Unidos y Perú ofrecieron apoyo logístico y donaciones.

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Líderes cívicos de Santa Cruz alertaron este lunes sobre un posible "golpe de Estado" y convocaron a la población a defender el derecho al libre tránsito.

Entre tanto, el mandatario boliviano anunció la reducción de su salario y el de sus ministros a la mitad, y aseguró que hará cumplir la Constitución frente a las protestas que mantienen al país en tensión.