‘México 86’: la historia detrás del Mundial de fútbol con Diego Luna como protagonista

“Es un México que tengo muy grabado y vivo en mi memoria, tenía apenas seis años cuando pasó el terremoto. Hablar de ‘México 86’ es hablar de mi infancia y de mi primer acercamiento al fútbol. Una relación que empezó ahí y no ha terminado todavía”, dijo este lunes Luna a EFE por el estreno de la cinta este 5 de junio en Netflix.

Aunque se trata de uno de los mayores hitos del fútbol mexicano, gran parte de la población todavía desconoce cómo el país logró convencer a la FIFA de otorgarle la organización del Mundial, después de que el máximo organismo del fútbol retirara la sede a Colombia por la grave crisis económica y el recrudecimiento del conflicto armado.

Por ello, el director del largometraje Gabriel Ripstein, reconocido por haber participado en la realización de series como ‘Narcos’, decidió contar los entresijos para que México alojara su segundo mundial, con una historia basada en hechos reales, pero protagonizada por el personaje ficticio de Martín de la Torre, que encarna Luna.

Con ‘México 86’, Luna vuelve al cine mexicano con una historia de fútbol, como hizo en su momento con ‘Rudo y Cursi’ (2008) junto a su colega Gael García Bernal, pero esta vez en un momento diferente de su carrera, tras haber logrado el reconocimiento por su participación en producciones internacionales.

“No siento que me haya ido a ningún lado, lo que pasa es que la televisión se hizo presente y entre ‘Narcos: México’, ‘Andor’ y ‘La Máquina’ (2024) han sido ocho años de mi vida. Lo que me gusta son las historias que tienen, principio y final y si pueden durar dos horas o menos mejor, así que me gusta contar historias como aquellas con las que aprendí de cine como espectador”, indicó Luna, de 46 años.

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‘México 86’ es el retrato que Ripstein hace de un país “aún no globalizado” en el que todavía los partidos eran “accesibles” para todos los bolsillos y en el que los aficionados acudían a “comprar sus boletos el mismo día”.

“El fútbol cambió a partir del 86 y se convirtió en esta cosa gigantesca, donde probablemente el alcance global es exorbitantemente mayor de lo que era entonces, aunque también conlleva cierta inaccesibilidad”, lamenta el cineasta, que se suma así a las críticas al Mundial expresadas por García Bernal, quien cuestionó en un discurso en Festival de Cannes “la reputación de la FIFA”.

Para Luna, la cinta también aborda el cambio político del país bajo el gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en un contexto de “un sistema político que ya se venía autodestruyendo” y que en aquellos años perdió “toda su popularidad”, mientras la gente se “sentía abandonada por el Estado”.

“El Mundial del 86 es un gran pretexto para asomarnos a esa complejidad social y política. Surge una respuesta comunitaria muy fuerte. En ese contexto se produce el desmoronamiento de un sistema que después se vuelve evidente en el 88”, sentencia.

‘México 86’ podrá verse también en salas seleccionadas del país hasta el 5 de junio, pocos días antes de la inauguración del Mundial en el Estadio Banorte con el partido entre México y Sudáfrica, encuentro con el que el fútbol mundialista volverá a rodar en territorio mexicano 40 años después.