México blinda su mayor plaza pública ante protestas de maestros a semanas del Mundial

Policías antimotines bloquearon los accesos al primer cuadro de la capital mexicana y replegaron a los manifestantes hacia calles aledañas como 5 de Mayo, donde integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) denunciaron empujones, golpes y el uso de gases irritantes al intentar ingresar al Zócalo.

De un lado quedaron los maestros, entre lonas, cartones y megáfonos; del otro, filas de policías resguardaban una plaza donde continuaban los trabajos para instalar el FIFA Fan Festival y donde turistas y peatones seguían caminando con aparente normalidad.

“Nos reprimieron, nos pegaron, nos empujaron. Ahí está la represión”, dijo a EFE Francisca Pérez, maestra de la sección 22 de Oaxaca (sur de México) —considerada una de las corrientes más combativas de la CNTE.

Pérez aseguró que el Gobierno prometió durante campaña derogar la ley de pensiones para maestros y trabajadores del Estado, pero “como magisterio no vemos un cambio”.

Del otro lado de las vallas, trabajadores avanzaban en la instalación de estructuras y pantallas para el FIFA Fan Festival, el espacio donde en unas semanas se transmitirán los partidos del Mundial en el Zócalo, frente a Palacio Nacional, sede de la Presidencia.

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Para los maestros, el operativo policial y los preparativos rumbo al torneo reflejan que el Gobierno prioriza la imagen internacional de la capital por encima de sus demandas laborales y de pensiones.

“Dales pan y circo al pueblo y los tendrás felices”, dijo Pérez al criticar que, mientras artistas y grupos internacionales como la banda surcoreana BTS fueron recibidos en Palacio Nacional, los maestros movilizados siguen sin ser atendidos.

Maestros de la Sección 22 de Oaxaca (sur de México) aseguraron que unos 8.000 docentes oaxaqueños participan ya en las movilizaciones en la capital mexicana y advirtieron que más contingentes continuarán llegando en los próximos días.

Los manifestantes adelantaron que mantendrán el plantón en calles cercanas al Zócalo y que buscarán ingresar nuevamente a la plaza.

“Vamos a tratar de llegar al Zócalo, porque el Zócalo no es de ellos, es de los mexicanos”, afirmó Pérez.

Los maestros aseguraron que las protestas continuarán en los próximos días y que más contingentes de otros estados llegarán a la capital previo al parón nacional convocado para el 1 de junio.

Pepe Martínez, integrante de la dirección política de la CNTE, aseguró que el Gobierno “está mostrando su verdadera cara” al cerrarles el acceso al Zócalo mientras intenta proteger la imagen de la principal plaza pública rumbo al Mundial.

“Los ojos están puestos en México”, afirmó el docente, al tiempo que acusó que “han llegado artistas, han llegado empresarios al Palacio Nacional, pero el pueblo no tiene acceso”.

Los docentes de la CNTE se manifestaron para exigir mejoras salariales y en materia de jubilación, así como la derogación de reformas educativas y la instauración de un sistema de seguridad social solidario y advirtieron que están listos para aprobar un paro nacional durante el Mundial de Fútbol.