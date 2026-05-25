Mueren dos bebés gemelos por tos ferina en Honduras y suman 13 los decesos en 2026

La jefa de la emergencia pediátrica del hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, Shelby Miralda, confirmó a los periodistas que los lactantes perdieron la vida tras permanecer dos semanas bajo cuidados médicos debido a complicaciones respiratorias.

"Desafortunadamente seguimos teniendo niños menores de tres meses complicados por este tipo de enfermedad (...), que es altamente contagiosa y, cuando se desarrolla, altamente mortal", enfatizó Miralda.

La especialista explicó que el primero de los hermanos ingresó hace dos semanas al Materno Infantil y falleció en el transcurso de la semana pasada. Su gemelo, que inicialmente fue atendido en el Instituto Nacional del Tórax, fue trasladado posteriormente al mismo hospital estatal, donde murió el pasado fin de semana.

Hasta la semana pasada, las autoridades sanitarias de Honduras habían reportado el fallecimiento de once menores por esta causa, una cifra que ya supera los ocho decesos registrados en todo el año 2025.

Miralda lamentó que los menores no contaban con el esquema de vacunación contra la tos ferina, por lo que instó a la población a inmunizar a los niños y a las mujeres embarazadas para prevenir la enfermedad.

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A este llamado se sumó el presidente de Honduras, Nasry Asfura, quien dijo que las vacunas "son importantes, salvan vidas" y exhortó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la tos ferina es una enfermedad bacteriana muy contagiosa que afecta al tracto respiratorio y es causada por las bacterias Bordetella pertussis o Bordetella parapertussis.