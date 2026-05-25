Opositor Toledo dice que acudió a tribunal en Venezuela y que hay dos causas en su contra

"Me mantienen 2 causas abiertas por delitos que no cometí, y así lo voy a demostrar en esta y en todas las instancias", dijo en un mensaje en Instagram, sin profundizar en detalles.

Destacó, asimismo, que a pesar de esas imputaciones está "en mejores condiciones que más de 600 compañeros que siguen presos por razones políticas", y por ello reafirmó su compromiso para que "nadie se quede atrás".

Toledo llegó al país el jueves pasado en un vuelo de American Airlines que salió desde Miami y fue recibido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, por el exdiputado opositor y compañero de partido Freddy Superlano. Ambos son militantes de Voluntad Popular (VP), la organización fundada por Leopoldo López.

Antes de tomar el vuelo, el opositor publicó un vídeo en redes sociales para explicar que había decidido regresar a Venezuela con el objetivo de presentarse ante la Justicia para "desmentir una por una todas las calumnias" de las que se dice ha sido víctima.

Explicó también que tras la promulgación de la ley de amnistía, en febrero pasado, hizo una solicitud sobre su caso, pero que hasta la fecha no había recibido respuesta.

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De acuerdo a la legislación, los tribunales tienen un plazo de 15 días para dar respuesta a las solicitudes de amnistía.

En febrero de 2017, el Gobierno español le concedió la nacionalidad a Toledo, luego de que en agosto de 2016 fuera acusado de "financiar el terrorismo" en Venezuela al, supuestamente, "contratar sicarios colombianos para causar incidentes" en una marcha opositora que tuvo lugar en esas fechas.

El exdiputado aseguró entonces que la acusación es una represalia del Gobierno venezolano por denunciar la corrupción en el país.

En julio de 2024, la Fiscalía de Venezuela informó la apertura de una investigación ante un supuesto plan de personas vinculadas a la oposición, entre ellos Toledo, para adulterar los resultados de las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral.

El entonces fiscal general, Tarek William Saab, señaló en esa fecha que el sistema electoral sufrió un "ataque desde Macedonia del Norte", con la intención de "manipular los datos que se estaban recibiendo" sobre los resultados de las votaciones.

Saab también responsabilizó por estos planes a la líder opositora María Corina Machado y al exalcalde Leopoldo López, actualmente en el exilio.