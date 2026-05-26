Alcalde de Quito espera apoyo del Gobierno de Noboa para financiar ampliación del metro

La ampliación podría costar entre 550 y 600 millones de dólares, según detalló en una entrevista con una radio local el alcalde, quien añadió que el Gobierno debería participar "mínimamente con la mitad" y que ellos son los "más contentos" con que eso ocurra, ya que les permitiría tener presupuesto para otras obras.

Sin embargo, recordó que el ofrecimiento "no es nuevo", ya que, dijo, el presidente Noboa había ofrecido en 2024 colaborar con la ampliación del sistema de transporte, pero que hasta el momento no han recibido "ninguna respuesta" sobre eso.

Muñoz, que milita en la Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición a Noboa y liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), añadió que la Administración local ya contrató los estudios para extender la línea del Metro de Quito hasta La Ofelia, en el norte de la capital, y que está previsto que concluyan en octubre de 2026.

Las declaraciones se producen dos días después de que el presidente Noboa anunciara durante su informe a la nación ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que la ampliación del Metro de Quito se ejecutará "por nuestra propia mano" y que iniciará "en este período", sin ofrecer más detalles.

Posteriormente, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, señaló que el Ejecutivo prevé ampliar un tramo del sistema y que posteriormente se desarrollarían otros dos, y cuestionó la planificación municipal al asegurar que "si esperamos" al alcalde "nunca vamos a poder continuar con este tema de movilidad".

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El Municipio adjudicó en enero a la empresa española Typsa la consultoría para los estudios definitivos de la extensión hacia el norte, una obra para la que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó 80 millones de dólares.

La Metro de Quito, en cuya obra se invirtieron 2.107 millones de dólares, recorre ahora 38 kilómetros desde El Labrador, una zona cercana a donde antes funcionaba el aeropuerto internacional (centro-norte) hasta Quitumbe (sur), con 15 paradas, en un recorrido de 34 minutos entre la primera y última parada.