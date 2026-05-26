Arabia Saudí cifra en más de 1,7 millones los fieles que realizan peregrinación a La Meca

Según la Autoridad General de Estadísticas de Arabia Saudí, un total de 1.546.655 peregrinos llegaron del extranjero para participar en los ritos del 'hach', a los que también acudieron 160.646 ciudadanos saudíes y residentes, informó la agencia de noticias oficial del reino árabe SPA.

Los fieles procedentes del extranjero llegaron a La Meca principalmente por vía aérea (más de 1,45 millones), mientras que 54.429 lo hicieron por tierra y otros casi 6.500 por mar.

Del total, poco más del 52 % de los fieles son hombres, de acuerdo con la Autoridad, que contabilizó las llegadas en base a los registros administrativos proporcionados por el Ministerio de Interior.

El número de fieles de este año supera, pese a la tensión por la guerra en Oriente Medio, a los 1,67 millones contabilizados en 2025, pero queda por detrás de los 1,83 millones registrados en 2024.

Sin embargo, estas cifras se quedan bastante cortas en comparación a los niveles anteriores a la pandemia de covid-19, cuando Arabia Saudí registraba más de 2 millones de peregrinos cada año e incluso llegó a recibir a más de 3 millones en 2012.

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La peregrinación mayor a La Meca es obligatoria al menos una vez en la vida para cada uno de los más de 1.800 millones de musulmanes del mundo cuya salud y economía se lo permitan.