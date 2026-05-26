Arrestan a 45 personas por intentar ingresar a La Meca en compartimento secreto de camión

La Seguridad Pública saudí dijo en un comunicado que un residente egipcio y un nacional fueron detenidos por "transportar a 43 personas que habían infringido las normas e instrucciones del 'hach' e intentaron introducirlas en la Ciudad Santa sin los permisos correspondientes en un camión con un compartimento secreto".

"Todos fueron detenidos y se iniciaron los trámites legales pertinentes contra ellos", indicó el departamento, que instó a cumplir con las normas establecidas para realizar la gran peregrinación a La Meca, que todo musulmán debe hacer al menos una vez en la vida si su salud y su economía se lo permiten.

Este lunes, las autoridades saudíes ya detuvieron a cinco transportistas por llevar de forma ilegal a 18 personas sin permisos para realizar el 'hach', que cuesta grandes sumas de dinero y que tiene plazas limitadas cada año ya que La Meca no puede albergar a los más de 1.800 millones de musulmanes de todo el mundo.

Según el Ministerio de Interior saudí, la multa para los transportistas y cómplices asciende a 100.000 riales saudíes (más de 26.700 dólares), además del encarcelamiento.

Para cualquier persona que intente realizar el 'hach' sin permiso, el castigo asciende a 20.000 riales (más de 5.300 dólares), la deportación de los infractores que sean residentes en Arabia Saudí y una prohibición de entrada al reino árabe durante diez años.

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Además, las autoridades confiscan los vehículos utilizados para el transporte y las sanciones se multiplican en función del número de infractores, de acuerdo con Interior.

La gran peregrinación anual a La Meca comenzó el lunes con más de 1,5 millones de fieles que llegaron a Arabia Saudí de diferentes partes del mundo.