Arrestan en el este de Bolivia a un brasileño prófugo buscado en su país por narcotráfico

Palermo, "requerido por la justicia de Brasil por delitos vinculados al narcotráfico", fue arrestado por la mañana en el municipio de Cotoca, en Santa Cruz, por el Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Oriente de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), explicó Justiniano en sus redes sociales.

"Este resultado fue posible gracias al trabajo coordinado con la Policía Federal de Brasil, a través de la coordinación con (el municipio brasileño de) Corumbá y el enlace boliviano", indicó.

Justiniano señaló que, según información que recibió de autoridades de Brasil, Palermo "es considerado uno de los narcotraficantes brasileños más buscados de ese país".

También mencionó que el hombre fue señalado "como líder de una organización criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína, con rutas vinculadas a la frontera boliviana".

Tras su arresto, Palermo fue llevado a oficinas de la Interpol "con fines investigativos" y las autoridades bolivianas coordinan con la Policía Federal de Brasil "para su traslado" a ese país, "en el marco de los mecanismos de cooperación internacional", sostuvo el viceministro.

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"Este caso confirma la importancia del intercambio de información y del trabajo conjunto entre países para enfrentar estructuras criminales transnacionales", agregó.

Según medios brasileños, Palermo, que estaba prófugo desde abril de 2020, fue identificado como uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las mayores bandas de narcotraficantes de Brasil.