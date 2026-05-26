Autoridad electoral pide a Petro no "incurrir en la desinformación" sobre las elecciones

"Señor presidente, lo invitamos a no incurrir en la desinformación", señaló la Registraduría en un comunicado difundido tras un mensaje publicado por Petro en X, en el que denunció presuntas irregularidades en el manejo del material electoral en el municipio de Chinú, en el departamento caribeño de Córdoba.

El mandatario reaccionó a una denuncia publicada en esa red social por el periodista José Jorge Otero sobre el traslado de material electoral y en la que aseguraba que este había sido descargado antes de llegar a la sede municipal de la Registraduría.

"Atención, señor director de la Policía: le exijo explicaciones sobre qué hizo la policía de Chinú, en vez de cuidar el voto", escribió Petro.

La entidad aclaró que la operación se realizó "custodiada por la Fuerza Pública" y siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

Según la institución, durante el operativo hubo una congestión vehicular de aproximadamente tres minutos, momento en el que el periodista solicitó a los uniformados habilitar el paso y presuntamente utilizó "improperios" contra los agentes, ante lo cual la Policía le impuso una sanción.

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La Registraduría añadió que el material electoral "llegó en perfectas condiciones" y recordó que cada kit cuenta con un sistema que permite monitorear en tiempo real su traslado y garantizar la trazabilidad del proceso.

En su publicación, el mandatario aseguró que "el cuidado del voto ciudadano comienza por garantizar que las urnas están vacías antes de comenzar las elecciones" y recomendó a los electores llevar "su propio esfero" (bolígrafo) para votar.

La organización de las elecciones ha estado marcada en los últimos meses por cuestionamientos del presidente sobre la seguridad del proceso electoral, las condiciones de transparencia y la confiabilidad de los sistemas tecnológicos que se utilizarán en la jornada del domingo.

Petro ha insistido en distintas ocasiones en la necesidad de una vigilancia masiva de los comicios y ha advertido sobre un posible fraude electoral, especialmente en relación con el software de escrutinio y transmisión de datos utilizado por la Registraduría.

Además, este mismo martes se conoció que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación penal de oficio contra Petro por presunta intervención en política.

La actuación fue motivada por "declaraciones y publicaciones en redes sociales" del mandatario relacionadas con las elecciones, según un documento firmado por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta.