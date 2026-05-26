Bruselas enviará una misión a México en noviembre para reforzar comercio agroalimentario

Así lo anunció este martes el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, en el marco de un debate celebrado en un Consejo de ministros europeos en el que se habló de la situación de los mercados agroalimentarios y la importancia de los acuerdos con terceros países.

Hansen se refirió después en una rueda de prensa a México y a la misión de alto nivel a ese país, que él mismo prevé dirigir dentro de unos meses.

"Aprovecharé este impulso y encabezaré una misión de alto nivel a México en noviembre de 2026 para reforzar nuestra asociación agroalimentaria", afirmó.

El pasado 22 de mayo México y la Unión Europea (UE) acordaron relanzar su asociación estratégica con una agenda ampliada en comercio, inversión, seguridad, migración y cooperación política, al concluir la VIII Cumbre México-Unión Europea en Ciudad de México.

En una declaración conjunta, ambas partes calificaron el encuentro como "un nuevo capítulo" de la relación bilateral, en un contexto de "creciente turbulencia" global, y refrendaron su compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y un orden basado en reglas.

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El comisario destacó durante el Consejo el buen funcionamiento del comercio agroalimentario de la UE durante los dos primeros meses del año, al haber mantenido su diversificación pese a una situación geopolítica muy compleja y con repercusiones en el mercado.

Reconoció, no obstante, que la situación geopolítica actual está marcada por el conflicto en Oriente Medio y sus implicaciones para la cadena de suministro agroalimentaria, que la Comisión vigila de cerca.

Aunque Bruselas no ve riesgos inmediatos para la disponibilidad de alimentos y fertilizantes en la UE, hay preocupación por el aumento de los costes de los insumos y la producción, así como por las interrupciones en la logística y los flujos comerciales.