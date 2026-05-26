Canadá suministrará gas natural licuado a Alemania, según medios canadienses

El acuerdo implicará a la empresa estatal alemana SEFE (Securing Energy for Europe), antigua filial de Gazprom nacionalizada por Berlín tras la invasión rusa de Ucrania, según informó el periódico The Globe and Mail.

El rotativo señaló que el ministro canadiense de Energía y Recursos Naturales, Tim Hodgson, tiene previsto anunciar oficialmente el miércoles el acuerdo en Vancouver junto a Eva Clayton, presidenta del grupo indígena nisga'a, en cuyo territorio se localizará la planta de producción y exportación Ksi Lisims LNG.

SEFE se convertirá así en el tercer comprador asegurado del proyecto mediante un contrato de adquisición de un millón de toneladas anuales de GNL durante un periodo de hasta 20 años, con inicio previsto a comienzos de la década de 2030.

El proyecto Ksi Lisims LNG, valorado en unos 10.000 millones de dólares estadounidenses, está impulsado por los nisga’a, la compañía Western LNG y Rockies LNG, un consorcio de productores de gas del oeste canadiense.

La planta flotante prevista en Pearse Island, en el noroeste de la Columbia Británica, en la costa del Pacífico de Canadá, tendría capacidad para producir 12 millones de toneladas anuales de GNL.

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Los medios canadienses indicaron que el proyecto todavía no ha adoptado la decisión final de inversión, aunque ya ha recibido autorizaciones regulatorias y figura entre los grandes proyectos que el Gobierno del primer ministro, Mark Carney, quiere acelerar por considerarlos de interés nacional.

Según The Globe and Mail, el suministro físico del gas no necesariamente viajará directamente desde la costa del Pacífico hacia Europa, sino que podrá realizarse mediante contratos de intercambio global de cargamentos de GNL, una práctica habitual en el sector energético internacional.

El acuerdo se produce en un momento en que Europa busca reducir su dependencia energética de Rusia y diversificar proveedores ante las tensiones geopolíticas y comerciales.

La radiotelevisión pública canadiense, CBC News, destacó que el ministro de Energía de Columbia Británica, Adrian Dix, calificó el pacto como un acuerdo “histórico” y subrayó que el proyecto Ksi Lisims está intentando abrir mercados internacionales para el gas canadiense.

El desarrollo del proyecto también afronta oposición ambiental y desafíos legales relacionados con el gasoducto Prince Rupert Gas Transmission (PRGT), una infraestructura de unos 750 kilómetros destinada a conectar los yacimientos del noreste de Columbia Británica con la futura terminal de exportación.

PRGT supone una inversión de 12.000 millones de dólares estadounidenses.