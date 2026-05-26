China concentró el 92 % de nuevos pedidos de superpetroleros en primer trimestre de 2026

Según datos difundidos por la cadena estatal CCTV, los astilleros chinos recibieron 67 nuevos pedidos de este tipo de embarcaciones entre enero y marzo, mientras que los plazos de construcción en algunos complejos del país ya se extienden hasta 2030.

El repunte se produce tras meses de disrupciones en pasos marítimos estratégicos. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advirtió ya en 2024 de que las crisis simultáneas en el mar Rojo, el mar Negro y el canal de Panamá podían "remodelar las redes marítimas globales" y "reconfigurar el mapa del comercio mundial".

Uno de los efectos más visibles ha sido el desvío de buques desde el canal de Suez hacia el cabo de Buena Esperanza, una ruta mucho más larga que aumenta el indicador de toneladas-milla, es decir, la distancia recorrida multiplicada por el volumen transportado.

La UNCTAD calcula que un petrolero entre Ras Tanura, en Arabia Saudí, y Róterdam recorre 10.358 kilómetros por Suez, frente a 17.975 kilómetros si rodea África por el cabo de Buena Esperanza, lo que muestra el impacto operativo de las rutas alternativas.

La reorganización del comercio energético tras la guerra en Ucrania, las sanciones a Rusia y las recientes tensiones en Oriente Medio ha contribuido además a redibujar rutas y alargar trayectos para parte del transporte mundial de crudo.

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Esa extensión de trayectos obliga a utilizar más buques para mover el mismo volumen de crudo y eleva la demanda de capacidad.

El informe de la UNCTAD señala que las rutas más largas "aumentan el requisito de más buques y más capacidad de carga".

A este factor se suma el envejecimiento de parte de la flota mundial de petroleros y la necesidad de encargar unidades más eficientes y adaptadas a futuras exigencias ambientales.

Analistas del sector apuntan además a una redistribución de capacidades entre los grandes constructores asiáticos.

Mientras parte de los astilleros surcoreanos ha orientado su actividad hacia segmentos como el GNL, China ha ganado margen para absorber una mayor proporción de nuevos pedidos.

Los astilleros chinos han ampliado además su capacidad tecnológica con sistemas de doble combustible, incluidos modelos preparados para metanol o amoníaco, una línea que el sector considera relevante ante futuras exigencias de descarbonización.

El auge no refleja únicamente una mayor cuota industrial china, sino también un cambio más amplio en el transporte marítimo global: rutas más largas, una demanda creciente de capacidad y un mercado naval cada vez más condicionado por crisis geopolíticas y transformaciones energéticas.